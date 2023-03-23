23 марта примерно в 01:55 36-летний житель Риштанского района Д. Д. предположительно убил 31-летнюю сожительницу М. Б., которая проживала с ним без официальной регистрации брака. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным «Газеты.uz», речь идёт о певце Дильмуроде Далиева. По данным ведомства, мужчина из-за семейной ссоры несколько раз ударил женщину кухонным ножом. В результате от полученных ранений покойная скончалась на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство).