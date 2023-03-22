В период месяца Рамазан ежедневно с 19:00 до 00:00 улицы возле ряда мечетей в Ташкенте будут закрываться для движения транспорта в связи с проведением вечерней молитвы, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Список улиц (карта):

Мирзо-Улугбекский район:

Мечеть Тепамасжид: от улицы Дурмон йули по улице Олимлар.

Бектемирский район:

Мечеть Алибек: от улицы Мухтара Авезова по улице Хусайна Байкаро.

Яшнабадский район:

Мечеть Ислом-ота: от второстепенной улицы Фаргона йули по улицам Заркентская и Обишир;

Мечеть Али ибн Абу Толиб: от улицы Чулпан по улице Салохият.

Мирабадский район:

Мечеть Валихужа угли Норхужа: от перекрёстка улиц Янги Куйлик и Файзиобод по 5-й проезд улицы Файзиобод.

Мечеть Куйлюк-ота: от перекрёстка на пересечении улиц ТКАД и Куйликота до проезда улицы Янги Куйлик.

Сергелийский район:

Мечеть Маруф-ота: от улицы Чаштепа до 1-го Чаштепинского проезда (железная решётка — 20).

Мечеть Нугайкурган: от перекрёстка улиц Янги Сергели, Нугайкурган, МКАД и Сагбон до перекрёстка улиц Нурафшан и Сагбан.

Яккасарайский район:

Мечеть Усмон бин Мазъун: от перекрёстка улиц МКАД и Файзли Ташкент до перекрёстка улиц МКАД и Кушбеги.

Мечеть Яккасарой: от перекрёстка улиц Шота Руставели и Яккасарай до участка улицы Богибустон;

Мечеть Ракат: от улицы Жамшида Шоший до улицы Аския.

Янгихаётский район:

Мечеть Ниёзмат-ота: от перекрёстка улиц ТКАД и Бинокор до въезда в махаллю «Пастдархон».

Шайхантахурский район:

Мечеть Ходжа Зайниддин (Кукча): от перекрёстка улиц Кучка Дарвоза и Нурафшан до перекрёстка Кукча Дарвоза и Бешкайрагач.

Мечеть Камалон: от перекрёстка улиц Бунёдкор-Камалон до перекрёстка улиц Камалон и 2-го проезда Устазода.

Алмазарский район:

Мечеть Хасти Имам: от перекрёстка улиц Нурафшон-Корасарой до перекрёстка улиц Корасарой и Абдуллы Кадыри.

Мечеть Исломобод: от перекрёстка улиц МКАД и Сагбан до перекрёстка улиц Нурафшан-Сагбан.

Мечеть Дустжонбой (Сулола): от перекрёстка улицы Сагбан и 12-го проезда Сагбан до перекрёстка улиц Келес йули и Норазтепа.

Юнусабадский район:

Мечеть Мирза Юсуф: от улицы Богишамол по улице Шивли.

Учтепинский район:

Мечеть Абдуллах ибн Масъуд (Катта Кани): от круга Катта Кани до перекрёстка улиц Лутфий-Катта Хирмонтепа.

Мечеть Хазрат Али: от перекрёстка Назарбек-Махорат до улиц Назарбек и 1-й проезд Замахшари.

Чиланзарский район:

Мечеть Новза: от участка под мостом Бунёдкор-Мукимий до участка напротив Олий Мажлиса.

Мечеть Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф: от перекрёстка улиц Аль-Хорезми и Гавхар по улице Сугулли-ота.

Мечеть Убайй ибн Каб (Буриджар): от улицы Аль-Хорезми по улице Катта Хирмонтепа.

В прошлом году сообщалось о закрытии на месяц около 10 улиц с 18:00 по 00:00.

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