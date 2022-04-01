В период месяца Рамазан ежедневно с 18:00 до 00:00 улицы возле мечетей в Ташкенте будут закрываться для движения транспорта в связи с проведением вечерней молитвы, сообщила пресс-служба ГУВД.

Список улиц:

— Мечеть Куддус Шариф: от улицы Янги Сергели по улице Кипчок до участка улицы Нилуфар;

— Мечеть Мирза Юсуф (Бодомзор): от улицы Богишамол по улице Чингиза Айтматова до части 2-го проезда Кози тарнов;

— Мечеть Шайх Зайниддин: от улицы Бешкайрагоч по улице Кукча дарвоза до участка улицы Нурафшон;

— Мечеть Новза: от улицы Муқими по улице Бунёдкор до участка улицы Сеул;

— Мечеть Ислом-ота: от 5-го проезда Фаргона йули по улице Фарғона йули до участка улицы Олот;

— Мечеть Юнусобод Октепа: от проспекта Амира Темура по улице Чинобод до участка улицы Дарвозакент;

— Мечеть Фотима и Захро: от улицы Нурафшан по улице Октепа Мажлисий до участка улицы Катта Октепа;

— Мечеть Бута бува: от улицы Бунёдкор по улице Бешкургон до участка 4-го проезда Бешкургон;

— Мечеть Яккасарой: от улицы Шота Руставели по улице Яккасарай до участка улицы Богибустон;

— Мечеть Усмон Бин махзун: от улицы Кушбеги по МКАД до участка улицы Чупонота.

В зависимости от ситуации возможно временное закрытие других улиц, прилегающих к мечетям.

В ГУВД попросили водителей продумывать пути объезда.