Традиционный сумаляк-пати в ташкентской галерее Human House в этом году решили проводить раньше прошлых сезонов: текущая весна для узбекистанцев особенно долгожданная.

Праздник прошёл в воскресенье 12 марта. Несмотря на дождь, который лил с самого утра и до вечера, гости Human House фотографируются, пьют чай и танцуют вокруг огромного казана. В нём пузырится традиционное лакомство из пророщенной пшеницы — сумаляк.





По словам основательницы галереи Лолы Сайфи, непогода в день варки сумаляка — хорошая примета, считается благословением.

«Его надо варить целый день, иначе останутся комки как в манке и вкус будет совсем не тот», — говорит Лола Сайфи.

В этом году сумаляк-пати проводится в шестой раз. Среди гостей есть и те, кто приходит уже много лет.





«Прихожу каждый год с самого первого сумаляк-пати, — делится впечатлением Тина Имамова. — Мне очень нравится, как здесь всё проходит, кто сюда приходит. Здесь все равны и все веселятся: и народные артисты, и простые жители Ташкента, и иностранные гости».

Иностранцев здесь действительно много, но чувствуют они себя непринуждённо, как свои. Пришедшие в галерею впервые с интересом рассматривают пространство: узбекские традиционные костюмы и повседневную одежду из национальных тканей, посуду, диковинные игрушки и картины на стенах.

«Я приехала в Узбекистан записывать альбом. Здесь моя родина, я родилась в Ташкенте», — рассказала певица Мария Анцупова, живущая из Франкфурта-на-Майне.

Гостей угощают чаем и сладостями: сухофруктами, орехами, пахлавой, золотистым чак-чаком и баурсаками.





В программе танцы и музыка. Известная танцовщица, солистка Узбекской государственной филармонии, ученица Тамары Ханум, Гульчехра Юсупова учит гостей национальному танцу. Звучат най и дойра в исполнении Купайсина Дехканова и Рустама Хакимова.





Желающие подходят к казану и мешают бурлящий сумаляк. Многие фотографируются за варкой.





«Одного сумаляка недостаточно для исполнения желаний. Надо семь котлов помешать», — говорит Лола Сайфи о традиции загадывать желание в процессе приготовления.

К вечеру многие расходятся, а главное праздничное блюдо продолжают варить тесной компанией. Заканчивают уже после наступления темноты. Казан накрывают курпачами. На следующее утро дождя нет, светит солнце. В галерее вновь собираются вокруг казана. В дверь с улицы заглядывают, любопытничают.





«Можно?», — спрашивают женщины.

«Нужно! Заходите скорее, сумаляком будем угощать», — говорит им Лола.

С казана снимают покрывала и начинается самое интересное — гадание по рисунку. Поверхность лакомства как гладь озера подо льдом: ровная и застывшая, только цвета не голубого, а варёной сгущёнки. В самом центре собрались и застыли пузырьки, от них в четыре стороны расходятся линии.





«Все дороги ведут в Узбекистан», — говорят кто-то из гостей.

«Все дороги ведут в Human House!», — поправляет другой, все смеются.





«А я здесь вижу дерево», — показывает на контуры дерева женщина.

«Так это же „Витрувианский человек“ Да Винчи!», — восклицает другая.

Каждый видит в застывшем рисунке что-то своё. После гадания другой важный элемент ритуала приготовления — размешивание. Для него выбрали большой металлический половник. Пенку на поверхности размешивают, сумаляк чуть меняет цвет, от него идёт пар — за ночь не остыл. Хозяйка галереи Лола ответственно снимает пробу.





«Вкусно! Получился!», — оценивает она.

Лакомства получилось много — литров 250−300. Его разливают в заготовленную посуду и ещё тёплым передают гостям. Те благодарят и вновь садятся пить чай и радоваться весне.