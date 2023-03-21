На территории Узбекистана не наблюдалось каких-либо несчастных случаев, а также разрушений зданий и сооружений в результате землетрясения с эпицентром в Афганистане, которое произошло вечером во вторник. Об этом говорится в заявлении МЧС страны.

«Министерство по чрезвычайным ситуациям просит жителей не поддаваться панике и тревоге. На территории нашей республики такие землетрясения происходят время от времени», — говорится в сообщении.

Как писала «Газета.uz», сила подземных толчков в Ташкенте составила 5 баллов, в других регионах они ощущались с интенсивностью от 4 баллов на севере до 6 баллов на юге.

На момент публикации этой новости некоторые жители столицы, выбежавшие с детьми из-за подземных толчков, продолжают находиться на улице.