Два сотрудника прокуратуры погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Зааминском районе Джизакской области в ночь на 19 марта.

Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана, инцидент произошёл около 23:00 18 марта. Машина Lacetti под управлением Э. К., стажировавшегося на позиции помощника прокурора района, ударилась в дерево на обочине дороги Супа-Заамин.

Водитель и находившийся в салоне делопроизводитель прокуратуры Зааминского района А. К. от полученных травм скончались на месте. Следователь районной прокуратуры Д. З. с телесными повреждениями был госпитализирован.

Прокуратура Джизакской области возбудила уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлёкшее человеческие жертвы. Ведётся предварительное следствие.