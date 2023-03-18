Медовый хворост





Хворост в медовом сиропе — одно из главных блюд на праздничном столе.

Пахлава





Пахлава — любимый многими восточный десерт.

Воздушный баурсак





Пышные, воздушные и мягкие баурсаки.

Чак-чак





Чак-чак — это лакомство из жареных во фритюре кусочков теста, которые потом заливаются медовым сиропом.

Хворост





Предлагаем простой рецепт хрустящего тонкого хвороста.

Пахлава с фисташками из готового теста фило





Ещё один рецепт пахлавы, которую делают из готового теста.

Рогалики с курагой и черносливом





К праздничному столу отлично подойдут рогалики с начинкой из сухофруктов.

Видеорецепт: турецкие сдобные плюшки





Эти булочки готовятся из дрожжевого теста, а при формировании обильно смазываются сливочным маслом.

Холвайтар





Холвайтар — это традиционное праздничное лакомство, название которого дословно означает «жидкая халва».