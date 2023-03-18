Медовый хворост
Хворост в медовом сиропе — одно из главных блюд на праздничном столе.
Пахлава
Пахлава — любимый многими восточный десерт.
Воздушный баурсак
Пышные, воздушные и мягкие баурсаки.
Чак-чак
Чак-чак — это лакомство из жареных во фритюре кусочков теста, которые потом заливаются медовым сиропом.
Хворост
Предлагаем простой рецепт хрустящего тонкого хвороста.
Пахлава с фисташками из готового теста фило
Ещё один рецепт пахлавы, которую делают из готового теста.
Рогалики с курагой и черносливом
К праздничному столу отлично подойдут рогалики с начинкой из сухофруктов.
Видеорецепт: турецкие сдобные плюшки
Эти булочки готовятся из дрожжевого теста, а при формировании обильно смазываются сливочным маслом.
Холвайтар
Холвайтар — это традиционное праздничное лакомство, название которого дословно означает «жидкая халва».