Медовый хворост

зира, еда, навруз

Хворост в медовом сиропе — одно из главных блюд на праздничном столе.

Пахлава

зира, еда, навруз

Пахлава — любимый многими восточный десерт.

Воздушный баурсак

зира, еда, навруз

Пышные, воздушные и мягкие баурсаки.

Чак-чак

зира, еда, навруз

Чак-чак — это лакомство из жареных во фритюре кусочков теста, которые потом заливаются медовым сиропом.

Хворост

зира, еда, навруз

Предлагаем простой рецепт хрустящего тонкого хвороста.

Пахлава с фисташками из готового теста фило

зира, еда, навруз

Ещё один рецепт пахлавы, которую делают из готового теста.

Рогалики с курагой и черносливом

зира, еда, навруз

К праздничному столу отлично подойдут рогалики с начинкой из сухофруктов.

Видеорецепт: турецкие сдобные плюшки

зира, еда, навруз

Эти булочки готовятся из дрожжевого теста, а при формировании обильно смазываются сливочным маслом.

Холвайтар

зира, еда, навруз

Холвайтар — это традиционное праздничное лакомство, название которого дословно означает «жидкая халва».