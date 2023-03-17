Министерство природных ресурсов, Программа развития ООН в Узбекистане, Агентство ООН по делам беженцев и Европейская экономическая комиссия ООН посетили Сурхандарьинскую область для ознакомления с результатами совместного проекта по лесоразведению с привлечением жителей Узбекистана и Афганистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ПРООН.

«Проект направлен на удовлетворение неотложных гуманитарных потребностей в Сурхандарьинской области, граничащей с Афганистаном, путём вовлечения афганских беженцев в Узбекистане и уязвимых слоёв населения из принимающих общин в деятельность по лесовосстановлению с использованием механизмов „деньги за труд“ и других механизмов оплаты», — пояснили в ПРООН.





«Это позволяет повысить устойчивость местных сообществ в Сурхандарье, одновременно решая насущные экологические проблемы, такие как пылевые бури, и их пагубное воздействие на население и экономику», — добавили в организации.

На сегодня в рамках проекта были высажены саженцы в недавно созданном зелёном поясе площадью 100 га и зелёных общественных парках в Сурхандарьинской области (в Термезе, Термезском, Джаркурганском и Шерабадском районах). По состоянию на конец 2022 года в проект были вовлечены 413 афганских беженцев (113 женщин и 300 мужчин) и 194 члена принимающей общины (62 женщины и 132 мужчины). Высажены 2500 деревьев, включая некоторые виды сосны, не требовательной к почве и приспособленной к разным температурным условиям, а также 287 тысяч саксаулов.

В рамках визита делегаты встретились с представителями местных органов власти и другими партнёрами для обсуждения достигнутых результатов и решений по обеспечению устойчивости проекта и приняли участие в церемонии открытия зелёной зоны вокруг жилого района «Новый Узбекистан» в Джаркурганском районе, а также посетили место облесения в Термезском районе.

Представитель УВКБ ООН в Центральной Азии Ханс Фридрих Шоддер отметил: «Изменение климата затрагивает всех, как местное население, так и перемещённых лиц. Поскольку последствия экологического кризиса становятся все более серьёзными, нам необходимо работать вместе, чтобы повысить устойчивость сообществ к адаптации и бороться с негативными последствиями. Наш проект является показательным примером того, как перемещённые лица и принимающие сообщества объединяют усилия для защиты и развития территории, на которой они живут».





Матильда Димовска, постоянный представитель ПРООН, в свою очередь, подчеркнула: «Для посадки, ухода и содержания деревьев требуются значительные человеческие ресурсы и системные научные исследования. Мы поддерживаем правительство и народ Узбекистана в их усилиях по обеспечению успеха и устойчивости „Яшил Макон“ с учётом экологических, финансовых и социальных факторов. Эта инициатива выходит за рамки посадки деревьев, она направлена на создание рабочих мест, развитие сельского хозяйства, сокращение выбросов углекислого газа и в целом на благосостояние не только народа Узбекистана, но и наших соседей и всей планеты, которую мы все разделяем».