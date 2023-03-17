Первый авиаспоттинг в международном аэропорту Самарканда, приуроченный к годовщине с открытия нового самаркандского терминала, состоялся 16 марта, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

На мероприятии приняли участие более 30 любителей и профессиональных фотографов из Узбекистана и ближних стран зарубежья. Особенностью самаркандского споттинга стало предложение авиалюбителям «споттить» ночью и встретить рассвет на перроне.

«С 1:30 до 11:30 группа споттеров передвигалась по территории и „ловила“ ночные взлёты и посадки железных птиц, наблюдала работу наземных служб, обслуживающих воздушные суда», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что 2 апреля в международном аэропорту Ташкента пройдёт третий официальный споттинг.

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Нодир Негматов









Арслан Исламов / TashSpotter

















