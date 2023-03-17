Во вторник вечером, 28 марта, пять планет солнечной системы — Венера, Юпитер, Меркурий, Марс и Уран — выстроятся в одну линию и будут видны даже невооружённым глазом, сообщили «Газете.uz» в Астрономическом институте имени Мирзо Улугбека. Такое астрономическое явление называют Большим парадом планет.

Наблюдать парад можно будет даже в городах и невооружённым глазом. Для этого после заката Солнца астрономы рекомендуют выбрать высокое место, где не так много уличного освещения и линия горизонта на западе хорошо видна, Подойдёт и верхний этаж высотного здания.

Самая яркая планета, по которой надо искать остальные и которую уже сегодня можно увидеть на ночном небе, — это Венера. Она располагается на высоте 40−45 градусов над линией горизонта.

«После захода Солнца, лучше всего в промежуток времени с 19:50 до 20:15, необходимо смотреть на запад, там где оно село, визуально поделить на небосводе расстояние от горизонта до зенита пополам, примерно там вы сможете увидеть яркую голубовато-зелёную точку — Венеру», — рассказал «Газете.uz» учёный секретарь института, кандидат физико-математических наук Игорь Ибрагимов.

Чтобы найти следующую планету — Юпитер — нужно провести прямую через зенит, Венеру и горизонт, где село Солнце. «Примерно на трети длины расстояния от горизонта до Венеры будет виден Юпитер, он чуть менее яркий, чем Венера», — добавил Игорь Ибрагимов.

Справа и чуть выше Юпитера примерно на ширину большого пальца вытянутой руки расположится Меркурий. «Меркурий — очень шустрая и быстро бегающая планета, его надо ловить строго вечером 28 марта», — уточняет астроном.

Четвёртую планету — Марс — также можно разглядеть без бинокля. «Выше Венеры будет растущая Луна, её все и так узнают и находят, а вот ниже серпа Луны рядом будет красный Марс, его тоже будет видно невооружённым глазом», — рассказывает учёный.

Пятая планета большого парада — Уран, но его невооружённым глазом уже не увидеть, только если за городом, где не так много иллюминации. «Уран — беловато-жёлтая планета, его надо искать выше Венеры на толщину мизинца, но его лучше будет видно в бинокль в горах, где нет ярких помех из фонарей и наружной рекламы», — поясняет Ибрагимов.

Венеру, Юпитер и Марс, как заверил учёный, можно увидеть уже в эти дни вечером, не дожидаясь 28 марта.

«Следующий большой парад планет произойдёт нескоро, но все же в обозримом будущем — 8 сентября 2040 года», — заключил Игорь Ибрагимов.