В пятницу по территории Узбекистана будет наблюдаться ясная погода с температурой +22…+25 градусов, сообщил Узгидромет.

В субботу на юго-западные районы страны начнётся вынос облачных массивов, связанных с циклоном с Каспийского моря через Туркменистан. По большей части территории Узбекистана сохранится погода без осадков, лишь по Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям и во второй половине дня по Бухарской, Навоийской и Самаркандской областям пройдёт небольшой дождь, возможна гроза.

19−20 марта с прохождением влажного циклона по территории Узбекистана ожидается неустойчивый характер погоды. По большинству областей местами пройдут дожди, 20 марта — по областям Ферганской долины, возможны грозы. По Каракалпакстану и Хорезмской области сохранится погода без осадков.

По предгорным и горным районам дожди местами будут сильные.

Температура воздуха в эти дни незначительно снизится до +17…+20 градусов. 17−19 марта в отдельных районах страны возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

В день празднования Навруза, 21 марта, жителей Узбекистана ждёт малооблачная и сухая погода. Температура воздуха вновь повысится до +22…+25 градусов.

По горным районам Ташкентской, Наманганской областей 17−21 марта свыше 2000 метров лавиноопасно.

В Ташкенте в пятницу и субботу без осадков, будет преобладать слабый ветер восточного направления. Температура воздуха ночью будет в пределах +8…+10 градусов, днём — +21…+23.

19 марта к вечеру возможен дождь и гроза. Ветер восточного направления сохранится в пределах 5−10 м/с, возможно усиление до 12−15 м/с. Температура ночью будет в пределах +8…+10 градусов, днём — +20…+22.

20 марта временами дождь, возможна гроза. Температура ночью — +8…+10 градусов, днём — +17…+19.