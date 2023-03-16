Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду в Анкаре наградил вице-президента Турции Фуата Актая орденом «Дустлик» («Дружбы»).

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, награда присуждена за вклад в развитие многоплановых и взаимовыгодных отношений между двумя странами.

Шавкат Мирзиёев находится в Анкаре для участия в чрезвычайном саммите Организации тюркских государств, запланированном на четверг.

На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом глава Узбекистана выразил соболезнования в связи с последствиями разрушительных землетрясений, произошедших в юго-восточных провинциях этой страны в прошлом месяце.

Шавкат Мирзиёев выразил поддержку мерам по восстановлению пострадавших провинций и строительству новой инфраструктуры.

Реджеп Эрдоган поблагодарил президента и народ Узбекистана за помощь в преодолении последствий стихийного бедствия, активное участие в спасательных работах и оказании гуманитарной помощи пострадавшим.