Инвестиционная компания UzAssets сообщила о достижении соглашения по продаже 44,71% пакета акций в уставном капитале акционерного общества «Завод Узбекхиммаш» с Tropidia Holding (Нидерланды) за 37 млрд сумов (3,2 млн долларов).

Процесс продажи пакета акций завода начался 25 августа 2021 года. UzAssets для проведения сделки привлекла международную консалтинговую компанию Deloitte в качестве консультанта по приватизации, а международная юридическая компания Dentons оказала правовую поддержку.

В рамках процесса приватизации консультант и UzAssets провели маркетинговую работу как на местном, так и на международном уровнях. От инвесторов поступили пять заявок о выражении заинтересованности в покупке актива.

Заявки были изучены на предмет отсутствия административного, арбитражного или иного судебного разбирательства, которое могло бы запретить заявителям участвовать в процессе приватизации, а также на предмет того, что они не включены в санкционный список Европейского союза, США и крупных международных финансовых учреждений, отмечается в сообщении.

Кроме того, в рамках подготовки обязывающих предложений инвесторам, прошедшим отбор на предмет отсутствия в санкционных списках, была предоставлена возможность провести собственный due diligence завода, а также ознакомиться с аналитическими отчётами по финансовой, налоговой и правовой деятельности предприятия, подготовленных консультантом и размещённых в виртуальную комнату данных, сообщили в UzAssets.

Наилучшее обязывающее предложение, ценовые параметры которого находятся в пределах индикативного диапазона стоимости рассчитанных консультантом и превышающие результаты независимой оценки, по данным UzAssets, было предоставлено компанией Tropidia Holding.

UzAssets рассчитывает, что покупатель сможет сохранить устойчивое развитие завода «Узбекхиммаш» и сможет сделать его одним из крупнейших промышленных предприятий Узбекистана по производству и проектированию теплообменного оборудования, насосов, турбокомпрессоров, колонных и ёмкостных аппаратов, а также сложных металлоконструкций.

Tropidia Holding специализируется на проектировании, производстве и обслуживании теплообменного оборудования, насосов, турбокомпрессоров, колонных и ёмкостных аппаратов, а также сложной металлургии. Предприятие также имеет «огромные мощности» снабжения электроэнергии, природного газа, углекислого газа, кислорода, а также готовые коридоры железнодорожных путей (5,9 км от станции Чирчик, пропускная способность — 250 вагонов / 10 тысяч тонн в месяц). Кроме того, предприятие является поставщиком деталей для «Навоиазота», Навоийского и Алмалыкского ГМК и предприятия «МаксамЧирчик».