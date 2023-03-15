Инвестиционная компания UzAssets сообщила о достижении соглашения по приватизации компании «Электркишлоккурилиш» в Узбекистане.

Государственный пакет акций в 58,41% предприятия продаётся «Уральской энергетической строительной компании» (УЭСК) из России. Покупатель предложил за актив 93,2 млрд сумов ($8,14 млн по курсу ЦБ на 15 марта).

Госдоля в «Электркишлоккурилиш» выставлена на продажу в ноябре 2021 года. В качестве консультанта по сделке привлечена международная компания Grant Thornton, а правовую поддержку оказала Dentons.

Всего от инвесторов по объекту поступило 7 заявок. Их изучили на предмет отсутствия судебных разбирательств, а также санкций со стороны Евросоюза, США и международных финансовых учреждений.

Предложение УЭСК названо «наилучшим», поскольку ценовые параметры находятся в пределах индикативного диапазона стоимости, рассчитанных консультантом, и превышают результаты независимой оценки. UzAssets рассчитывает, что в будущем что российская компания сможет сохранить устойчивое развитие «Электркишлоккурилиш» и стать одним из крупнейших промышленных предприятий по строительству объектов электросетей с различным напряжением.

О компании

По данным Spot, компания «Электркишлоккурилиш» создана в 1936 году как специализированный трест по электрификации сельского хозяйства. В 1998 году она стала акционерным обществом.

Сейчас компания занимает место основного подрядчика по строительству электросетевых объектов напряжением от 0,4 кВ до 500 кВ включительно в Центральной Азии. Она выполняла электромонтажные работы для «Лукойл», Hyundai Engineering, Hengyuan Group и других.

Бизнес-структура компании включает Наманганский завод металлоконструкций, Кувасайский завод железобетонных изделий, Управление производственно-технологической комплектации в Ташкенте, производство линейно-сцепной арматуры и метизов и шесть механизированных колонн.