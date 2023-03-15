На железнодорожной станции Чиназ в Ташкентской области 14 марта двое мальчиков залезли на один из грузовых вагонов поезда и попали под напряжение контактной сети. Об этом сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари».

В результате инцидента М. И. (2013 года рождения) и Б. Б. (2012) госпитализированы с ожогами тела: у одного — 20%, у другого — 80%.

Как уточняется в сообщении, дети залезли на вагон для того, чтобы снять видео «для популярных соцсетей и набрать больше лайков».

В компании призвали взрослых объяснить детям правила безопасного нахождения вблизи и на железнодорожных линиях.