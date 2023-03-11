В Совете министров Каракалпакстана и во всех хокимиятах Узбекистана 5744 государственных служащих прошли медицинские осмотры сотрудников, сообщило Агентство по развитию государственной службы при президенте.

По данным агентства, госслужащие в рамках первичного медосмотра прошли более 10 видов диагностических процедур.

Согласно заключению, у работников хокимиятов выявлены заболевания органов пищеварения (хронический гастрит), сердечно-сосудистой (артериальная гипертензия), нервной системы (остеохондроз), глаз и эндокринной системы (сахарный диабет и ожирение).

В Совмин Каракалпакстана, хокимияты областей и Ташкента направлены указания по созданию необходимых условий для лечения работников с выявленными заболеваниями.

В агентстве напомнили, что закон «О государственной гражданской службе» гарантирует оказание медицинских услуг государственным гражданским служащим в качестве меры социальной защиты.

Согласно указу президента, с 2021 года руководители и сотрудники госорганов должны заниматься спортом минимум раз в неделю. Руководители на личном примере должны показывать сотрудникам, как необходимо улучшать свои антропометрические показатели, снижать уровень ожирения и укреплять здоровье.