Житель Юкоричирчикского района Ташкентской области Б. Х., который в своём доме содержал десятки собак и забивал их, получил 10 суток ареста. Об этом по итогам суда 11 марта сообщило Общество защиты животных «Mehr va Oqibat».

8 марта организация сообщила, что её волонтёры, получив заявление о жестоком обращении с животными, посетили дом в махалле «Ахмад Яссави», в котором забивали собак. Пока они ждали сотрудников правопорядка, слышались «душераздирающие визги собак».

«Когда волонтёры вместе с сотрудниками ОВД попали в дом, то увидели следующее: во дворе всюду была кровь, десятки собачьих шкур, которые пытались спрятать, засыпав землёй. Владелец дома заявил, что собак здесь не режут», — говорилось в сообщении.

Волонтёрам удалось спасти 35 собак и 9 щенят. 10 собак увезли в приют «Гавчег», центр Mehr согласился принять остальных.

На суде обвиняемый сказал, что собак в его доме резали только для собственного употребления. Он не смог ответить на вопросы, почему к его дому каждый день привозили собак и соседи весь день слышали, как их убивают.

ГУВД Ташкентской области накануне сообщило, что районный ОВД совместно с отделом ветеринарии устанавливают количество убитых животных и то, с какой целью это делалось.