С марта компания «Узбектелеком» начинает проект по внедрению по всему Узбекистану технологии мобильной связи пятого поколения 5G. Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций 11 марта сообщил пресс-секретарь «Узбектелекома» Темур Мамажонов.

В рамках проекта будут модернизированы действующие базовые станции мобильной связи и установлены новые. На первом этапе сетью 5G будет полностью охвачен Ташкент и частично — Нукус и областные центры.

В частности, запланировано обновить более 3000 базовых станций и запущены более 2000 новых. В конце года будут утверждены следующие этапы развития сети 5G.

«Проект позволит улучшить качество мобильной связи по всему Узбекистану, повысить скорость и охват мобильным интернетом стандарта LTE (4G — ред.)», — сказал Темур Мамажонов. Обладатели флагманских смартфонов впервые смогут пользоваться интернетом по технологии 5G, добавил он.

Представитель национального оператора сообщил, что тестирование технологии 5G было начато в Узбекистане в 2019 году. В прошлом году сеть пятого поколения была запущена в Туристическом центре Самарканда.

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Темур Мамажонов предупредил, что во время модернизации базовых станций может наблюдаться временное ухудшение качества связи. «Узбектелеком» намерен регулярно сообщать об адресах проводимых работ на своих интернет-ресурсах.