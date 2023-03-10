В пятницу в Узбекистане будет солнечно и тепло, лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области местами пройдёт дождь, возможна гроза. Дневная температура будет в пределах +25…+28 градусов Цельсия, по югу — до +30 градусов, сообщил Узгидромет.

В субботу и в воскресенье на территорию страны ожидается вынос влажных и прохладных воздушных масс с южных районов Каспийского моря.

11 марта по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской областям и к вечеру по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской и Сурхандарьинской областям местами пройдёт дождь, возможна гроза. По остальной территории — без осадков.

12 марта местами ожидаются дожди, в отдельных районах — сильные, возможны грозы. По северным районам осадков не ожидается.

В пятницу и субботу местами усилится ветер до 15−20 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком. Ночная температура будет в пределах +10…+15 градусов, в субботу днём — +21…+26 градусов. В воскресенье будет прохладнее — температура воздуха не превысит +13…+18 градусов.

10 марта по горным районам Узбекистана лавиноопасно, 10−12 марта по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления.

В Ташкенте в пятницу без осадков, в субботу к вечеру и в воскресенье в течение дня ожидается дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с.

10 и днём 11 марта температура воздуха будет в пределах +24…+26 градусов, в воскресенье похолодает до +17…+19.