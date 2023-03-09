В августе прошлого года Академия художеств Узбекистана объявила о начале творческого конкурса на создание памятника Игорю Савицкому, основателю Государственного музея искусств Каракалпакстана.

Проектирование и установка памятника предусмотрены постановлением Кабинета министров Узбекистана «О мерах по дальнейшему развитию сферы культуры и искусства в Республике Каракалпакстан» от 8 мая 2021 года. Согласно условиям конкурса, работа должна иметь уникальное художественно-архитектурное решение, последовательность художественного замысла и отвечать высоким эстетическим требованиям.

Макеты от скульпторов принимались до 5 октября.





«В конкурсе приняли участие 15 скульпторов. Все опытные, активные, часто выставлялись. Некоторые представили по несколько макетов, поэтому к завершению конкурса у нас было 20 предложений», — рассказал главный специалист творческого отдела Академии художеств Иззат Юлдашев.

После завершения отбора конкурс продлили на три месяца — до января 2023-го. Причиной, по словам директора нукусского музея и члена художественной комиссии Тиграна Мкртычева, стало «отсутствие интересных предложений».

«Произошла, на мой взгляд, простая вещь: в связи с тем, что Савицкий уже мифологизированная фигура, у значительной части скульпторов, которые попытались его изобразить, он выглядел широкогрудым атлетом с растёгнутой на груди рубашкой. Я виделся с Игорем Витальевичем один раз, и могу сказать, что он выглядел иначе. Достаточно посмотреть и на многочисленные фотографии», — говорит Тигран Мкртычев.





Главная проблема макетов, представленных на обоих этапах конкурса, заключается в идеализации образа Савицкого. В стремлении создать реалистичную скульптуру, добиться портретного сходства и передать значение его личности в истории искусства страны авторы сосредоточились на форме и упустили из виду внутреннее содержание — то, что предопределило судьбу художника и коллекционера.

«По моему мнению, художники должны были поймать основной нерв, основную проблему. Заключалась она в том, что Игорь Витальевич был необыкновенно скромным человеком с очень характерной, неказистой внешностью, которая резко контрастировала с его духом, масштабом деяний», — говорит Тигран Мкртычев.





В книге «Воспоминания о Савицком» бывшего директора нукусского музея и преемницы его основателя Мариники Бабаназаровой содержится немало «словесных портретов» Игоря Витальевича.

Искусствовед Наталья Глазкова описывала Савицкого как человека невысокого роста, «сутуловатого, сухощавого, с цепким, но доброжелательным взглядом». По словам искусствоведа Людмилы Кодзаевой, вид у него был совершенно непритязательный — «никакой солидности».





Заведующая отделом народно-прикладного искусства Гулистан Галиулина вспоминала, что Савицкий был больше похож на служащего, чем на директора: «…себе он почти не уделял внимания. Его не интересовали модная одежда, удобства быта». Заведующая отделом изобразительного искусства Валентина Панжинская писала, что «в своей свободе от быта он был похож на птицу»: жил в музее, спал на раскладушке.

«…Одетый всегда скромно, если не сказать бедно, он излучал страстное отношение к своему детищу, что склонял на свою сторону даже самых скептически настроенных людей», — приводятся в книге слова Александра Волкова, сына художника Александра Николаевича Волкова.





Именно этой страсти, огромной духовной энергии в макетах памятника нет.

«Человек сверхъестественной силы воли, преодолевающий свою немощь», как описывала Савицкого художница Зинаида Косачёва, выглядит либо просто болезненным и безжизненным старцем, либо кем угодно: спортсменом, космонавтом, политиком, но не собой — «чудаком с приверженностью к старым, ненужным вещам» и незаслуженно забытым художникам.





Скрыть несовпадения реального образа и воссозданного не помогает даже антураж за скульптурами в виде музейных предметов: картин, сосудов, произведений декоративно-прикладного искусства.

«Мне кажется, что антураж за скульптурами лишний, потому что всё, что мы можем увидеть, мы увидим в музее. Памятник должен транслировать идею внутренней стойкости человека нелепой внешности. Главное — дух, а не монументализм или портретное сходство», — считает Тигран Мкртычев.





Скульптур в символическом, аллегорическом жанрах на конкурс представлено не было. Из видов скульптур монументального типа участники сосредоточились на монументах, что привело к скудности выбора при количественном разнообразии работ.

На данный момент, по информации Академии художеств, конкурс на создание макета памятника Савицкому завершён. Победителя должна определить рабочая комиссия, в которую входят представители Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, директор нукусского музея, а также художники и скульпторы.

«Мы обратились с письмом в Жокаргы Кенес, чтобы представители, которые входят в рабочую комиссию, определили дату, когда приедут в Ташкент и посмотрят предложения скульпторов. Ждём», — сказал Иззат Юлдашев.





Вариантов мест для установки памятника Савицкому несколько. Директор музея Тигран Мкртычев предлагает расположить небольшой бюст, барельеф или скульптуру на площадке перед фасадом первого блока после его реконструкции. Рассматривается и площадь перед музеем, огромные размеры которой требуют соответствия своим масштабам, но не личности основателя музея.

Известный каракалпакский художник Амангельды Утегенов в своих воспоминаниях для книги Мариники Бабаназаровой писал, что Савицкому были не интересны художники с дипломом, но холодно относящиеся к творчеству.





«…Он требовал от художников отходить от яркой красочности, красивого багета, которое привычно для халтурщиков. […] Он не любил „штампованных“ работ. Он хотел чтобы в каждом наброске, этюде, эскизе, картине наблюдались новые поиски, в каждом штрихе, мазке была новость», — писал Амангельды Утегенов.

Такие же требования должны предъявляться к памятнику Игоря Савицкого. Рабочей комиссии предстоит принять важное решение. Касается оно не столько выбора конкретного макета, сколько расстановки приоритетов, которая покажет, что для благодарных потомков важнее: установить любой памятник или тот, что будет соответствовать уровню музея, несущего на себе печать выдающейся личности.

Макеты памятника Игорю Савицкому выставлены в здании Академии художеств на третьем этаже и доступны для просмотра с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).