Британский экономист и исследователь в области политики, профессор Школы публичной политики имени Харриса Чикагского университета, соавтор книги «Почему одни страны богатые, а другие бедные» Джеймс Робинсон впервые посетит Узбекистан.

17 марта в новой гостинице Intercontinental Hotel Tashkent он презентует книгу «Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty», которая написала в соавторстве с Дароном Аджемоглу, и проведёт встречу с читателями. Мероприятие посетят представители сфер экономики, финансов и деловых кругов.

В панельной дискуссии в рамках встречи примут участие докторант Висконсинского университета Бехзод Хошимов и докторант Гарвардского университета Ботир Кобилов.

Участие во встрече платное. На мероприятии будет обеспечен синхронный перевод с английского на узбекский и русский языки.

Книга «Почему одни страны богатые, а другие бедные» с разрешения авторов была переведена на узбекский язык в 2021 году. Переводом занимался Сиротуллохон Муҳаммадсолиев, редактор — Бехзод Хошимов.

Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон в своей книге, основываясь на положениях новой институциональной экономики, видят в политических и экономических институтах — совокупностях правил и механизмов принуждения к их исполнению, существующих в обществе, — основную причину различий в экономическом и социальном развитии различных государств. Они считают другие факторы — такие как география, климат, генетика, культура, религия, невежество элит — второстепенными.

