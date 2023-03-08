В Ташкенте найден мёртвым 36-летний журналист из России Александр Нечаев, подтвердила в субботу информацию российских СМИ пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Прокуратура Мирзо-Улугбекского района проводит доследственную проверку. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Комсомольская правда», где раньше работал Александр Нечаев, сообщила, что он приехал в Ташкент «пожить на пару месяцев».

Последним его сообщением была фраза о Ташкенте: «Повода не любить этот город нет», написал общавшийся с ним журналист Денис Корсаков.

«В понедельник он перестал реагировать на сообщения в мессенджере и на звонки. Вечером не сдал номер журнала „Бюллетень кинопрокатчика“ — крупнейшего профильного издания о кинобизнесе (он был главным редактором). Такого не случалось никогда: к работе Саша относился предельно ответственно. Во вторник нашли знакомых, которые живут в Ташкенте и могли проверить, все ли в порядке. Они приехали к съёмной квартире с хозяином и полицией, открыли дверь и нашли Сашу мёртвым. Пока непонятно, что с ним случилось. Возможно, это сердце», — сообщил он.