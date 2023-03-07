Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк 13−15 марта посетит Узбекистан, сообщает УзА.

Ожидается, что в ходе визита он встретится с руководителями Национального центра по правам человека, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, МВД и Министерства юстиции, а также омбудсманом.

Кроме того, запланирована его встреча с представителями гражданского общества.

Фолькер Тюрк занимает должность верховного комиссара ООН по правам человека с октября 2022 года.

В мае 2017 года Узбекистан посещал верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн (занимал этот пост в 2014—2018 годах)