Верховный комиссар ООН по правам человека посетит Узбекистан

Узбекистан с официальным визитом посетит Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

10−12 мая Узбекистан с официальным визитом посетит делегация Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) во главе с Верховным комиссаром Зейдом Раадом аль-Хусейном.

Цель визита — обсуждение текущего состояния сотрудничества между Узбекистаном и УВКПЧ, а также возможных направлений взаимодействия в будущем в сферах, представляющих взаимный интерес, сообщило УзА.

Зейд Раад аль-Хусейн из Иордании является седьмым Верховным комиссаром ООН по правам человека. На этот пост был назначен в 2014 году. Имеет 20-летний опыт работы в дипломатической сфере.