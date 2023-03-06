6 марта состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, главы государств обсудили «актуальные аспекты двусторонней повестки», в том числе вопросы регионального сотрудничества.

«Обсуждены вопросы поддержания динамики роста товарооборота, продвижения инвестиционных проектов и расширения промышленной кооперации в различных отраслях экономики с участием ведущих компаний и предприятий двух стран», — говорится в сообщении.

Кроме того, они уделили внимание наращиванию межрегионального взаимодействия и активизации культурно-гуманитарного обмена.

Пресс-служба Кремля сообщила, что стороны обсудили «целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, в том числе касающихся реализации перспективных проектов в торгово-экономической сфере».

До этого президенты Узбекистана и России говорили по телефону чуть более двух недель назад — 16 февраля.

В этот же день, 6 марта, состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они обсуждали вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетической, транспортно-логистической и гуманитарной областях.