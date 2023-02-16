Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 февраля провёл телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

По данным пресс-службы главы государства, стороны обсудили «актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества и укрепления отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Узбекистаном и Россией».

Лидеры стран уделили внимание вопросам наращивания взаимной торговли, углубления промышленной кооперации ведущих предприятий, реализации в рамках совместного проектного офиса инвестиционных проектов в приоритетных отраслях.

В этом контексте подчёркнута важность проведения международной выставки «Иннопром. Центральная Азия» и узбекско-российского Форума регионов, говорится в сообщении.

Мирзиёев и Путин также обменялись мнениями по вопросам активизации культурно-гуманитарных обменов, а также рассмотрели график предстоящих мероприятий.

Пресс-служба Кремля ограничилась коротким сообщением о разговоре. «Рассмотрен ряд вопросов дальнейшего расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества», — говорится в пресс-релизе.