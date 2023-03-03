ЮНИСЕФ 3 марта передало Министерству здравоохранения Каракалпакстана объекты проектов по водоснабжению, санитарии и гигиене и управлению медицинскими отходами, сообщили в пресс-службе Детского фонда ООН «Газете.uz».

Эта программа охватит 23 тысячи человек, в том числе более 1500 школьников, условия санитарии будут улучшены в 6 медицинских учреждениях и 3 школах Муйнакского района.

Кроме того, ЮНИСЕФ также построил на территории одного из медучреждений здание с оборудованием для обработки медицинских отходов и расходных материалов.Обработка отходов в этом оборудовании не создаёт опасных токсинов от сжигания медицинских отходов. Кроме того, стерилизованные медотходы можно использовать в качестве основного материала для строительства или добавлять к бытовым отходам для захоронения на полигонах.

Это третья печь для стерилизации медотходов, переданная ЮНИСЕФ местным органам здравоохранения. Ранее такие же объекты были построены в Кунградском и Бозатауском районах. Всего на улучшение инфекционных медицинских отходов и расходных материалов в трёх районах Каракалпакстана было направлено 600 тысяч долларов.

В ЮНИСЕФ подчеркнули, что особое внимание по проектам уделяется именно отдалённым регионам Каракалпакстана, испытывающим наибольшие проблемы с экологией.

«Наше постоянное партнёрство с ЮНИСЕФ играет ключевую роль в улучшении здоровья населения и детей в Каракалпакстане. Мы значительно улучшили здоровье матерей и новорождённых в регионе, и теперь инвестируем в улучшение инфраструктуры водоснабжения и санитарии, а также систем управления медицинскими отходами в медицинских учреждениях и школах», — сказал министр здравоохранения Каракалпакстана Мурат Курбанов.

Мероприятия по улучшению инфраструктуры водоснабжения и санитарии являются частью совместной программы ООН под руководством ЮНИСЕФ по инвестированию в устойчивое будущее Каракалпакстана путём улучшения здоровья, питания, ВСГ и благополучия детей и молодёжи. Программа финансируется Многопартнерским трастовым фондом по человеческой безопасности для региона Приаралья с общим бюджетом 3,5 млн долларов.

«ЮНИСЕФ будет постоянно поддерживать правительство Каракалпакстана в улучшении устойчивой к изменению климата инфраструктуры ВСГ в школах и медицинских учреждениях. Совместно с ВОЗ и ЮНФПА мы стремимся улучшить доступ к основным медицинским услугам на уровне первичной медико-санитарной помощи для 320 тысяч человек в Каракалпакстане к декабрю 2023 года», — сказал заместитель главы представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Джоффри Ижумба.