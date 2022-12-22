ЮНИСЕФ и Министерство здравоохранения Каракалпакстана 22 декабря провели церемонию передачи объектов водоснабжения, санитарии и гигиены (санитарные узлы и умывальники) в Кунградском районе республики, сообщила пресс-служба Детского фонда ООН.

В результате 130 тысяч жителей, в том числе 25 тысяч школьников, получат доступ к улучшенным услугам водоснабжения и санитарии в 10 медицинских учреждениях и 8 школах района. Были также улучшены объекты водоснабжения в Муйнакском и Бозатауском районах.

На объектах водоснабжения и санитарии установлены солнечные батареи, солнечные водонагреватели, системы обратного осмоса для получения чистой питьевой воды и трёхступенчатые септики для безопасного удаления сточных вод.

Кроме того, ЮНИСЕФ установил первую в Каракалпакстане экологически чистую фрикционную машину с измельчителем для обработки инфекционных медицинских отходов и расходных материалов.





Эти машины не создают опасных канцерогенных токсинов, связанных со сжиганием медицинских отходов, пояснили в фонде. Полученные стерилизованные медицинские отходы можно использовать в качестве основного материала для строительства или добавлять к бытовым отходам при их утилизации.

В соответствии с проектом, такими машинами будет оборудовано по одной больнице во всех трёх вышеперечисленных районах.

«Чтобы уменьшить воздействие медицинских отходов на окружающую среду, ЮНИСЕФ разработал комплексную инициативу по системе управления медицинскими отходами в стране, помогая привести процедуры в соответствие с международными стандартами и передовой практикой», — сказал глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде.

«Инвестиции в эффективное и безвредное для климата обращение с отходами позволят устранить косвенные и прямые факторы риска для здоровья человека и окружающей среды», — подчеркнул он.

ЮНИСЕФ также обучил более 400 медицинских работников по вопросам водоснабжения и санитарии и профилактики инфекций в медицинских учреждениях. Более 750 педагогов и 16 тысяч школьников прошли занятия по вопросам водоснабжения, гигиены и питания.





«Наше постоянное партнёрство с ЮНИСЕФ играет ключевую роль в улучшении здоровья населения и детей в Каракалпакстане. Мы значительно улучшили здоровье матерей и новорождённых в регионе, и теперь мы инвестируем в улучшение инфраструктуры водоснабжения и гигиены, включая системы управления медицинскими отходами в медицинских учреждениях и школах», — сказал министр здравоохранения Каракалпакстана Мурад Курбанов.

Программа по улучшению инфраструктуры водоснабжения является частью совместной программы ООН «Инвестирование в устойчивое будущее Каракалпакстана путём улучшения здоровья, питания, водоснабжения, санитарии, гигиены и благополучия подростков и использования талантов молодёжи во время и после COVID-19». Она финансируется Многопартнерским трастовым фондом ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья в Узбекистане с бюджетом в размере 3,55 млн долларов с января 2021 года по декабрь 2022 года.