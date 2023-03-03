В Хавастском филиале «Халк банки» (Народного банка Узбекистана) выявлены хищения денежных средств, сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана.

Проверка была проведена управлением СГБ по Сырдарьинской области совместно с департаментами внутреннего аудита, а также внутреннего контроля и комплаенса банка.

Выяснилось, что в 2020−2023 годах путём оформления поддельных документов или вообще без оформления документов, а также использования ложных сведений было расхищено путём присвоения в общей сложности 3,8 млрд сумов бюджетных средств.

По итогам расследования областное управление СГБ возбудило уголовное дело по статье 167 (хищение путём присвоения или растраты) Уголовного кодекса. Один ответственный сотрудник филиала банка заключён под стражу.