С 2023/2024 учебного года во всех школах Узбекистана будет внедрено бесплатное питание для учащихся начальных классов. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева, которым утверждена Государственная программа по реализации стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы в «Год заботы о человеке и качественного образования».

В указе поручается «обеспечить поставку питания, нормированного по возрасту и состоянию здоровья учащихся, а также соответствующего санитарным требованиям».

О планах внедрить бесплатное питание для учащихся начальных классов в конце прошлого года заявил президент. На эти цели будет выделено 2,3 трлн сумов, сообщил он.

«За организацию всех процессов на основе прозрачной системы, обеспечение детей здоровым и качественным питанием будет непосредственно отвечать министр народного образования», — отметил глава государства.

С февраля 2022 года школьники начальных классов Каракалпакстана и Хорезмской области начали получать бесплатное питание за счёт средств государственного бюджета. Всего охвачено 285 тысяч детей. Это было предусмотрено в рамках инициативы президента, озвученной в ходе его предвыборной программы в декабре 2021 года.

На днях появилось сообщение о том, что некоторые школы Каракалпакстана получали некачественные продукты питания для школьников. Яблоки были непригодны к употреблению, а упакованные продукты оказались заражены вредителями. Помимо того, что продукты не соответствовали требованиям, некоторые школы не были обеспечены питьевой водой, в них нет условий для приготовления горячего чая.

В декабре сообщалось, что поставщик предоставлял некачественную продукцию одной из школ Берунийского района Каракалпакстана. На распространившихся фотографиях можно было видеть заплесневелые булки.

«Газета.uz» приводила мнение ряда экономистов, которые выступали против идеи бесплатного питания в школах, предлагая взамен увеличить размер пособий для малообеспеченных семей и детей, а также улучшить состояние школ.