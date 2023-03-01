Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК), расположенный в Ташкентской области, опроверг сообщение Telegram-канала «Эффект Макаренко», в котором говорится, что основная причина пыли в Ташкенте — это то, что АГМК начал вскрышные работы на новом участке месторождения «Ёшлик I».

В сообщении комбината говорится, что буровзрывные работы с целью вскрыши горной породы на месторождении и добычи руды осуществляются «в соответствии с нормативными требованиями».

«Работы проводятся на местах, где коренные породы содержат диориты и сиенито-диориты, а их крепость по шкале Протодьяконова составляет от IX до XIV. Для разработки лёса (глина), составляющего основу вскрыши месторождения, буровзрывные работы не производятся — осуществляется экскавация горной массы. На месторождении отсутствуют гипсовые породы, а в целях пылеподавления организовано орошение горной массы», — заявили в АГМК.

Кроме того, по заявлению предприятия, «обеспечивается строгое соблюдение санитарно-защитной зоны в 500 м в соответствии с требованиями СанПиН №0350−17 „Санитарные нормы и правила по охране атмосферного воздуха населённых мест Республики Узбекистан“, „Отвалы и шламонакопители при добыче цветных металлов“ (п. 6.1.3)».

«Месторождение „Ёшлик I“ находится в южной части города Алмалыка, а Ташкент расположен на расстоянии 61,4 км (азимут направления 333 градусов) в северной части от него. Среднегодовая скорость ветра в районе равна 1,2 м/сек, вероятность её превышения составляет 5% и равна 5 м/сек. Основное направление ветра — восток (азимут 90 градусов) и юго-восток (азимут 120−135 градусов), то есть город Ташкент географически не находится в зоне розы ветров», — сообщил комбинат.

«В предпроектных и проектных решениях по разработке месторождений предусмотрены все факторы возможного возникновения экологических рисков и меры предотвращения негативного влияния проводимых работ на окружающую среду», — добавили в АГМК.