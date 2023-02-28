Власти Узбекистана и Пакистана утвердили план действий для доведения взаимного товарооборота до 1 млрд долларов, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ).

Стороны согласовали условия 24 февраля на 8-м заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Ташкенте.

На встрече отмечалось, что число предприятий, созданных в Узбекистане с участием пакистанского капитала, за последние 5 лет выросло в 6 раз — до 207 единиц.

Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр финансов Пакистана Исхак Дар отметили, что наиболее перспективными направлениями для расширения взаимодействия являются фармацевтика, лёгкая промышленность, производство строительных материалов. В каждой из сфер будут сформированы подгруппы для поддержки и решения вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов.

В 2022 году объём торговли между странами увеличился на 32% — до 239,5 млн долларов. Для доведения этого показателя до 1 млрд долларов планируется провести на взаимной основе узбекско-пакистанские выставки промышленной продукции и внедрить инструменты поддержки трейдеров, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе МИПТ.

Кроме того, намечены разработка перечня экспортоориентированных товаров, устранение ограничений во взаимной торговле, продвижение электронной торговли между двумя странами, размещение узбекских товаров на электронных торговых площадках Пакистана и наоборот, содействие в поиске потенциальных зарубежных партнёров, создание совместных оптово-распределительных центров для взаимных поставок сельхозпродукции, гармонизация процедур автомобильных и транзитных перевозок, введение упрощённой туристической визы, расширение производственной кооперации и другое.

Стороны также договорились ускорить продвижение проекта по строительству Трансафганской железной дороги, соединяющей Центральную и Южную Азию через Афганистан с выходом на порты Пакистана.

Среди прочих согласованных мер — увеличение объёмов мультимодальных грузоперевозок, создание терминалов на территориях обоих государств для дальнейшего совместного экспорта продукции на рынки третьих стран.

Обсуждены также возможности расширения межбанковских связей. Узбекистан и Пакистан планируют внедрить механизмы SWAP-операций между центральными банками, развитию корреспондентских банковских отношений между финансовыми учреждениями двух стран.