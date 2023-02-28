Небо над российским Санкт-Петербургом в районе аэропорта «Пулково» временно закрывали из-за неизвестного объекта в районе воздушной гавани, сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

Правительство города сообщило, что в аэропорту объявлена задержка рейсов длительностью до 12 часов. При этом уточнялось, что аэропорт и его службы работают в штатном режиме.

Источник РИА Новости сообщил, что воздушное пространство Санкт-Петербурга закрыто до 13:20 по московскому времени. Однако небо над аэропортом начали открывать раньше.

В сервисе Flightradar24 было видно, что воздушное пространство над городом свободно от самолётов, шедшие на посадку борты кружили в зоне ожидания.

На момент закрытия «Пулково» к вылету готовился самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways рейсом HY636 «Санкт-Петербург — Фергана». Он должен был вылететь к 11:20 (13:20 по Ташкенту), но рейс был задержан.

В пресс-службе Uzbekistan Airways «Газете.uz» сообщили, что посадка на рейс была завершена, пассажиры находились на борту, самолёт ожидал разрешения на вылет.