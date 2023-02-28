Сотрудники дорожно-патрульной службы на посту «Сырдарья» остановили грузовик Isuzu, следовавший из Самарканда, и обнаружили в багажнике 2590 кг мяса, которое планировали продать в Ташкенте, говорится в передаче Reportyor телеканала Mahalla.

За рулём автомобиля находился житель Каттакурганского района Самаркандской области.

Лабораторное исследование в Государственном центре диагностики заболеваний животных и безопасности пищевых продуктов показало непригодность мяса к употреблению.

Ведётся расследование.