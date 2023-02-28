Сотрудники областных управлений Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел и прокуратуры задержали несколько человек при получении взяток в четырёх областях, сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана.

Инспектор прокуратуры Навоийской области был задержан при получении обманным путём 10 млн сумов от местного жителя. Как говорится в сообщении, сотрудник прокуратуры обещал устроить его в общежитие без очереди при помощи своих знакомых.

При получении 2000 долларов был задержан сотрудник Дустликского районного суда по уголовным делам в Джизакской области. Он обещал местному жителю положительное решение в бракоразводном процессе через своих знакомых, работающих в гражданском суде, и попросил за свои услуги 4000 долларов.

В другом случае в Гулистане в Сырдарьинской области юрист коллегии адвокатов, ранее судимый за мошенничество, в 2021 году получил 12 тысяч долларов за помощь в получении кредита для компании в размере 240 тысяч долларов.

Однако в процессе проверки, проведённой банком, выяснилось, что руководитель компании использовал деньги не по назначению, вследствие чего прокуратура возбудила уголовное дело в его отношении.

В ходе оперативного мероприятия юрист был задержан при возвращении 1000 долларов из полученных ранее 12 тысяч руководителю компании.

В Самаркандской области был задержан сотрудник Иштыханского межрайонного отдела охраны областного управления Нацгвардии при получении 100 тысяч долларов в качестве аванса. Он пообещал своему родственнику оказать содействие в продаже 70 га садоводческих земель, выделенных ранее хокимиятом, за 175 тысяч долларов.

По всем случаям возбуждены уголовные дела по статьям 168 (Мошенничество) и 211 (Дача взятки) Уголовного кодекса Узбекистана, ведутся следственные действия.