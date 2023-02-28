Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева 1−2 марта посетит эту страну с рабочим визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

Программой пребывания в городе Баку предусматривается участие Шавката Мирзиёева в пленарной сессии саммита Движения неприсоединения.

В повестку дня мероприятия включены вопросы развития многостороннего диалога и расширения сотрудничества в условиях сохраняющегося воздействия последствий пандемии, а также усиливающихся вызовов и угроз международной безопасности и стабильности.

Кроме того, планируется проведение двусторонней встречи лидера Узбекистана с президентом Азербайджана для обсуждения вопросов реализации ранее достигнутых договоренностей.

Движение неприсоединения является одной из крупнейших международных структур, объединяющей 120 государств-участников, провозгласивших основой своего внешнеполитического курса неучастие в военно-политических блоках и организациях, а также развитие сотрудничества на основе принципов и целей Устава ООН.