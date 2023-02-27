Холодная погода отступила, и в Узбекистане ожидается тёплая рабочая неделя, сообщил Узгидромет.

В понедельник днём по стране ожидается малооблачная и сухая погода, к середине дня воздух прогреется до +12…+15 градусов.

Со вторника по четверг будет сухо, небольшой дождь ожидается 2 марта лишь в отдельных районах по Каракалпакстану. Температура воздуха будет постепенно повышаться, и 2 марта составит ночью +2…+7, днём — +17…+22 градуса.

По горным районам 27−28 февраля лавиноопасно.

В четверг на территорию Узбекистана ожидается слабовыраженное вторжение влажного воздуха с районов Кавказа, вследствие чего по предгорным и горным районам пройдут дожди, в высокогорье — дождь и снег. Дневная температура незначительно снизится и составит +12…+17 градусов.

2−3 марта местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.

В Ташкенте почти всю рабочую неделю будет сухо, ветер восточный — 3−8 м/с. Температура воздуха в понедельник днём будет в пределах +11…+13 градусов, затем, постепенно повышаясь, в четверг достигнет +19…+21 градуса.