В Каракалпакстане в субботу впервые отметили праздник жууери гуртик — национального блюда из теста, приготовленного из муки сорго (жууери).

Предложение отмечать этот праздник появилось в социальных сетях. Пользователи его поддержали, и праздник стал реальностью.





«Вдвойне приятно, что инициатива общественная — появилось предложение отмечать день жууери гуртик, и все дружно подхватили эту идею», — рассказала туроператор нукусской компании Ayimtour Айжамал Таубалдиева.





«Жууери гуртик перешёл к нам от наших предков и популярен среди всего населения Каракалпакстана. Главная особенность — это мука и особый замес. Муку готовят из зёрен самого устойчивого растения у нас — сорго», — отметила она.





«Это неприхотливое растение хорошо прижилось в Каракалпакстане. Люди научились обрабатывать зёрна, перемалывать в муку и использовать в своём рационе. Из неё пекут хлеб и готовят различные каши, делают клёцки (гуртик). Эти рецепты присутствуют в нашей повседневной жизни, только зерна сейчас перемалывают на современных мельницах», — отметила Айжамал Таубалдиева.





В этот день в президентской школе в Нукусе приготовили самую большую порцию жууери гуртик. Мероприятие поддержали Министерство туризма и культурного наследия, Ассоциация поваров Каракалпакстана и другие организации.





Учащиеся и педагоги готовили блюдо, а среди гостей были также иностранные туристы. На мероприятии говорилось об истории появления блюда, полезных свойствах сорго, состоялись музыкальные и спортивные выступления.





Блюдо получилось размером 3,5×2,5 метра, было использовано 20 кг мяса индейки, 35 кг муки сорго и 15 кг пшеничной муки.





В Ходжейлийском районе праздник поддержал хокимият района. День жууери гуртик также отметили каракалпакстанцы, проживающие в России, Казахстане, Кыргызстане, Южной Корее и других странах.