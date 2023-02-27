Президент Узбекистана 27 февраля подписал постановление «О дополнительных мерах по совершенствованию системы поддержки лиц с инвалидностью».

В документе отмечается, что в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы установлена цель по доведению уровня обеспечения нуждающейся части населения современными протезно-ортопедическими изделиями и средствами реабилитации до 60%.

Для достижения этого показателя Министерству занятости и сокращения бедности поручено безвозмездно обеспечить нуждающихся лиц качественными современными протезно-ортопедическими изделиями для ног, изготовленными на основе зарубежных технологий, в том числе лиц с инвалидностью, включённых в «Единый реестр социальной защиты», а также лиц с инвалидностью I группы — протезами бедра, протезами голени и ортопедическими аппаратами ноги.

При этом с 1 сентября отменяется истребование медицинского заключения при обеспечении лиц с инвалидностью протезов и средств реабилитации.

Медицинское заключение для получения протезов и средств реабилитации будет вноситься медико-социальными экспертными комиссиями в электронную информационную систему «Медико-социальная экспертиза» одновременно с проведением медико-социальной экспертизы и установлением инвалидности граждан.

На основании обращения (в том числе в электронной форме) лица, инвалидность которого установлена, а также медицинского заключения на электронной платформе «Социальная услуга» будет формироваться электронный сертификат на получение протезов и средств реабилитации.

В рамках внедряемой прозрачной электронной очереди при обеспечении лиц с инвалидностью протезами и средствами реабилитации приоритет отдаётся лицам с инвалидностью, включённым в «Единый реестр социальной защиты».

При этом заявки на обеспечение ими формируются поочерёдно в порядке: одна заявка из списка лиц с инвалидностью, включённых в «Единый реестр социальной защиты», и одна заявка из общего списка.

Ответственным министерствам поручено до 1 июля внести в Кабинет министров проект постановления правительства по расширению перечня протезов и средств реабилитации, которыми обеспечиваются нуждающиеся лица с инвалидностью.

Ещё одно новшество, внедряемое постановлением, — теперь лицам с инвалидностью I и II групп, детям с инвалидностью, а также одному заботящемуся о них (сопровождающему в дороге) гражданину предоставляется льгота по внеочередному пользованию услугами, оказываемыми при личном присутствии граждан в государственных учреждениях и организациях, в том числе центрах государственных услуг, учреждениях здравоохранения, образования и культуры, а также по внеочередному приёму руководителями государственных органов.

С 1 мая для ухода за ребёнком с инвалидностью, находящимся на лечении в медицинском учреждении, его отцу или матери либо другому члену семьи, заботящемуся о ребёнке, создаются условия для нахождения вместе с ребёнком-инвалидом, в частности:

лицу, заботящимся о ребёнке с инвалидностью в стационарных медицинских учреждениях, выдаётся листок нетрудоспособности;

лицам, заботящимся о лицах с инвалидностью с детства (родителям и другим), предоставляется бесплатное питание в период лечения в государственных стационарных медицинских учреждениях.

Согласно документу, отменяется порядок направления детей с инвалидностью на повторную медико-социальную экспертизу в целях установления обоснованности признания их лицами с инвалидностью.

Для содействия в получении лицами с инвалидностью добровольной бесплатной помощи в информационной системе «Юридическая помощь» создаётся раздел для их обращений для пользования адвокатами.

Кроме того, документом установлено, что с 2023/2024 учебного года приём на специальность магистратуры «Специальная педагогика, дефектология» государственных вузов проводится полностью на основе государственного гранта.

При этом обучение на основе государственного гранта осуществляется в рамках общих параметров приёма по государственному гранту, выделенных для магистратуры государственных высших образовательных учреждений.

Министерству высшего образования, науки и инноваций поручено начиная с приёмной кампании на 2023/2024 учебный год обеспечить подготовку материалов о порядке приёма и тестовых испытаниях для абитуриентов в форматах, доступных для лиц с инвалидностью, в частности, с сурдопереводом или субтитрами.

Кроме того, министерству поручено создать условия для нахождения вместе с лицом с инвалидностью члена его семьи в вузе для оказания содействия в образовательном процессе.