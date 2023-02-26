Заместитель хокима Давлатабадского района Намангана Абдурасул Каюмов скончался в возрасте 28 лет, сообщила пресс-служба районной администрации.

По данным хокимията, смерть наступила в Наманганском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи по причине дыхательной недостаточности.

Абдурасул Каюмов родился в 1995 году в Намангане. Окончил Лимкоквингский университет творческих технологий в Малайзии в 2018 году.

С 16 августа 2022 года работал на посту заместителя хокима Давлатабадского района по вопросам развития инноваций. До этого работал заместителем начальника отдела инвестиций и внешней торговли хокимията.