Рано утром 23 февраля — в 5:37 по ташкентскому времени — в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,8. Его эпицентр находился на территории Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, подземные толчки ощущались почти во всех регионах Узбекистана.

Очаг землетрясения залегал на глубине 147 км. Его расстояние от Ташкента составило 435 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Ферганская область — 4 балла (на расстоянии 227 км от эпицентра);

Андижанская область — 4 балла (256 км);

Наманганская область — 4 балла (294 км);

Сырдарьинская область — 3−4 балла (413 км);

Ташкент — 3−4 балла (435 км);

Джизакская область — 3−4 балла (467 км);

Сурхандарьинская область — 3 балла (509 км);

Самаркандская область — 3 балла (523 км);

Кашкадарьинская область — 3 балла (614 км);

Навоийская область — 3 балла (666 км);

Бухарская область — 3 балла (739 км).

Центр также сообщил, что толчки ощущались в Хорезме с силой 2−3 балла (1092 км) и Каракалпакстане — 2−3 балла (1200 км), но позже эти регионы были удалены из сообщения.

За первым землетрясением последовал ряд афтершоков в этом же районе Таджикистана: в 5:55 — магнитудой 4,7 (глубина — 136 км), в 6:06 — 4,2 (15 км) и в 6:35 — 4,5 (167 км).