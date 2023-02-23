В Узгидромете напомнили о грядущем похолодании — 24 февраля на северо-западные районы Узбекистана, а 25−26 февраля — на всю территорию страны зайдёт холодная и влажная воздушная масса с Европейской территории России.

По Каракалпакстану и Хорезмской области 24 февраля, а по остальной территории страны — 25 февраля пройдут дождь и снег, в предгорных и горных районах местами сильные.

В эти дни местами по Узбекистану возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

Кроме того, 25−26 февраля ожидается непродолжительное понижение температуры ночью до 0…-5 градусов, по северу Узбекистана — до −5…−10, днём до 0…+5 градусов.