Чиланзарский районный суд по уголовным делам Ташкента завершил рассмотрение уголовного дела над мужчиной, который задушил свою супругу, беременную двойней. Об этом сообщила программа Millar телеканала Milliy TV.

Согласно материалам дела, инцидент произошёл в октябре 2022 года на 20-м квартале в Чиланзарском районе столицы.

Подсудимый (1990 года рождения) заключил брак с супругой (1992) в 2016 году. У них было двое детей. Согласно материалам дела, супруги иногда ссорились. Мать погибшей женщины сообщила, что несмотря на рождение двух детей, конфликты между супругами не прекращались.

Отмечается, что мужчина работал на одном из пунктов бытовых отходов в Чиланзарском районе.

По словам подсудимого, в день убийства он вернулся в квартиру и играл с ребёнком.

«Супруга сказала: „Зачем ты пришёл, мусорщик, что ты делаешь с ребёнком? Не лучше ли тебе пойти туда, откуда пришёл? Иди копайся в мусоре“. Таким образом, она оскорбила меня. С учётом того, что она женщина, я сказал себе, что не буду равняться на неё и ушёл. Она пошла за мной и снова оказала сильное психологическое давление, оскорбила, напала на меня… Дальше не знаю, что и как произошло», — рассказал подсудимый.





Согласно показаниям подсудимого, когда супруга перестала подавать признаки жизни, он подумал, что она потеряла сознание. По его словам, он попытался привести ее в чувство, брызнув водой на лицо, однако женщина уже была мертва.

«Я был в состоянии аффекта, сильного волнения… я помню, как мы ссорились, а дальше не помню… Я знал, что она беременна, но не знал, что она беременна двойней», — заявил мужчина.

Мать женщины сообщила, что трагическое происшествие случилось за три дня до родов, которые ожидались 15 октября. Она попросила назначить зятю самое строгое наказание, а также лишить его отцовских прав.

Отец покойной рассказал, что если бы мужчина сразу сообщил о смерти своей супруги, то детей бы удалось спасти. «Нужно назначить такое наказание, чтобы другие это не повторяли. На самом деле [супруги] ссорились из-за того, что „дети не нужны, если это девочки“», — заявил он.

Судья Жаъфар Курбанов признал подсудимого виновным по пункту «б» части 2 статьи 97 Уголовного кодекса Узбекистана (умышленное убийство женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности / наказывается лишением свободы от 15 до 25 лет или пожизненным лишением свободы) и приговорил к 18 годам лишения свободы.