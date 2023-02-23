Департамент цифрового развития при хокимияте Ташкента передаётся в ведение Министерства цифровых технологий и будет заниматься процессом цифровизации во всех регионах страны. Об этом было заявлено на совещании по вопросам ускорения цифровизации в стране под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 22 февраля, сообщила его пресс-служба.

Говоря о цифровизации процесса решения проблем, волнующих население, глава государства отметил портал «Халк назорати» («Народный контроль»), позволяющий жителям отправлять заявки с фотографиями по проблемам в сфере коммунального обслуживания, дорожного хозяйства, благоустройства, энергетики и других. По результатам работы соответствующих служб формируется рейтинг эффективности хокимиятов районов города.

«В целях использования положительного опыта города Ташкента» принято решение перевести департамент в структуру министерства и сделать его ответственным за цифровизацию всех регионов, говорится в сообщении.

Помимо системы «Халк назорати», Департамент цифрового развития внедрил цифровой геопортал, цифровой портал жилищно-коммунальной сферы и ряд других проектов, которые планируется реализовать во всех регионах.

На совещании был затронут вопрос расширения источников финансирования цифровизации регионов. Для этого планируется направлять 20% средств, полученных от размещения внешней рекламы. Президент поручил премьер-министру изучить зарубежный опыт и на основе типового проекта разместить два современных объекта наружной рекламы на улицах Ташкента и по одному — в областных центрах и крупных городах.

Другие вопросы

Шавкат Мирзиёев подверг критике тот факт, что сегодня цифровизованы только 30% из 5000 функций министерств. Десятки услуг в сферах внутренних дел, юстиции, стандартизации, здравоохранения, к которым население обращается больше всего, не переведены в электронную форму.

В сфере информационных технологий основная часть производства и экспорта приходится на город Ташкент. Все ещё не завершено строительство IT-парков в Каракалпакстане, Бухарской, Наманганской, Сурхандарьинской, Навоийской и Ташкентской областях.

Шавкат Мирзиёев напомнил о планах довести экспорт услуг в сфере информационных технологий до 1 млрд долларов США. Он заявил, что для этого требуются не менее 100 тысяч квалифицированных программистов, IT-архитекторов, операторов и инженеров. Кроме того, необходимо расширить сеть высокоскоростного интернета в регионах и создать более благоприятную среду для присутствия зарубежных IT-компаний.

На совещании говорилось, что из-за отсутствия единой базы данных учащихся в школах было разное количество классов. За счёт гармонизации в прошлом году баз данных школ, детских садов, ЗАГСов и органов внутренних дел было оптимизировано 4000 необоснованно созданных классов и сэкономлено 350 млрд сумов.

Глава государства отметил, что такую работу можно провести и в других сферах. По подсчётам, можно сэкономить не менее 1 трлн сумов путём внедрения и интеграции базы данных сфер здравоохранения, спорта, колледжей и вузов, культуры. Министерству экономики и финансов поручено выделить средства на эти цели, а также оставлять министерствам и хокимиятам 50% средств, сэкономленных благодаря цифровизации.

Перед Министерством цифровых технологий поставлена задача подключить 26 информационных систем к Единому порталу госуслуг и увеличить количество сервисов в нем c 370 до 570.

Президент подчеркнул необходимость обучения молодёжи информационным технологиям, создания условий для работы в этой сфере и создания рынка разрабатываемых продуктов.

Шерзод Шерматов. Фото: Пресс-служба президента.

С 1 апреля для 215 учебных IT-центров, созданных за последние два года, и их выпусникам будут предоставляться финансовые льготы. За каждого выпускника, устроившегося на работу в компанию, экспортирующую продукты, учебным центрам будет выделена субсидия в размере до 25 млн сумов, а за каждого трудоустроенного специалиста с инвалидностью — до 35 млн сумов. Молодые люди с IT-сертификатом смогут получить на личную пластиковую карту льготный кредит на покупку компьютера на 7,5 млн сумов.

Министр цифровых технологий Шерзод Шерматов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» отметил, что «учебные центры будут обучать не только тех, у кого есть деньги».

«Учебные центры будут искать самых талантливых ребят. При необходимости они могут обучить их бесплатно и устроить на работу в экспортирующую компанию», — заявил он.

Президент подчеркнул необходимость создания условий для привлечения заказов из-за рубежа. Для этого поставлена задача создать в IT-парке Центр цифровых финансовых технологий для иностранных компаний.