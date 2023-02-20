Президент Кыргызстана Садыр Жапаров минувшую субботу собрал всех бывших президентов страны за одним столом. На встрече присутствовали Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев и Сооронбай Жээнбеков. Встреча «прошла на нейтральной территории», сообщил президент. По данным СМИ, она состоялась в Дубае.

В своём обращении, которое цитирует Akipress, Садыр Жапаров сказал, что сейчас в эпоху глобализации развиваются и становятся могущественными государствами только те страны, которые стремятся к внутренней стабильности и национальному единству.

«Из-за отсутствия единства, из-за борьбы за власть мы будто теряем нашу древнюю империю и остаёмся в уголке Центральной Азии», — отметил он.

«Мало того, что сейчас у нас разделение на север-юг, на семь областей и каждая из них заботится о себе, к сожалению, сейчас население Кыргызстана является сторонниками того или иного президента, тем самым делится ещё на семь. Но если для нас важно будущее Кыргызстана, мы должны устранить понятия „Акаева“, „Бакиева“, „Атамбаева“, „Отунбаевой“, „Жээнбекова“, „доконцашника“ и так далее, мы должны думать о будущем народа, объединив всех (сторонники не могут объединиться без единства лидеров)», — написал президент Кыргызстана.

«Давно мучила мысль о том, что если собрать всех президентов, которые в начале избирались народом и имели печальный конец, может, будем единой нацией, сплочённой в один кулак… Я, наконец, осуществил идею и собрал всех президентов, которые были во главе нашей страны», — сообщил Садыр Жапаров.

«Бывшие президенты высказывали свои обиды и признали свои недостатки. Самое главное, они смогли простить друг друга. Это и было моей целью. В моих мыслях было только то, чтобы сторонники каждого президента, население семи областей сосредоточилось в одном направлении, оставив политику, думали о развитии нации, экономики», — добавил он.