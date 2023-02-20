Министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Иброхим Абдурахмонов 14 февраля поручил ректорам высших учебных заведений изучить всех студентов, условно разделить их на группы в соответствии с поведением и сформировать списки. Об этом в своём Telegram-канале сообщил колумнист «Газеты.uz», эксперт в области образования Комил Джалилов.

Он сообщил, что в обращении, присланном с пометкой «срочно», ректорам вузов предписывается разделить студентов на следующие группы:

склонные к совершению преступления;

склонные к попаданию под влияние чужих идей;

не соблюдающие правила.

Отмечается, что к выделенным в отдельные группы студентам должны быть прикреплены руководители и сотрудники министерства и вузов, организованы беседы с их родителями, проведена индивидуальная работа со студентами.

На совещании, проведённом министром, поручено направить информацию о выполнении этих задач в течение трёх дней с подписью первого руководителя.

Комментируя ситуацию, Комил Джалилов процитировал статьи Конституции Узбекистана о том, что каждый имеет право на свободу мысли, слова и убеждений, защиту от вмешательства в его личную жизнь.

Согласно статье 26 основного закона страны, каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет установлена законным порядком, путём гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.

«Внесение студента в такие списки и вообще формирование и ведение таких списков государственным органом — совместимо ли это с вышеуказанными нормами Конституции и презумпцией невиновности?» — с таким вопросом обратился Комил Джалилов к Министерству юстиции и юристам.

Эксперт также обратил внимание на другие поручения в этом обращении к ректорам:

публикация коротких вдохновляющих рассказов, показ спектаклей в вузах с целью предостеречь от дурных пороков, зарождающихся среди молодёжи;

разработка программы установки солнечных батарей за счёт собственных средств вузов, перевода систем отопления (котельных) на уголь, внедрение альтернативной энергетики;

создание «кодекса чести» вузов, разъяснение сотрудникам относительно участия в обсуждении постов в социальных сетях с целью защиты «репутации системы».

Реакция министерства

Министерство высшего образования, науки и инноваций сообщило, что письмо, направленное руководителям вузов и филиалов 14 февраля, является поручением, основанным на мнениях и замечаниях, высказанных на одном из собраний с ректорами.

«То есть эти письменные поручения предварительно обсуждаются и согласовываются с ректорами, и они связаны с внутренними правилами вузов», — указали в министерстве.

Составление списка студентов, не соблюдающих или нарушающих правила вуза, направлено «на устранение моральных и материальных проблем студентов, оказание им помощи в реализации своих талантов, направление досуга и возможностей студентов на обучение, а также создание атмосферы дружбы между студентами и педагогами», говорится в сообщении.

В письме также поручено сформировать список одарённых студентов вузов и закрепить его за руководством и профессорско-преподавательским составом министерства и вузов.

«Количество одарённых студентов больше, чем тех, кто не следует внутренним правилам вузов, и изучение проблем одарённой молодёжи также требует особого подхода. Цель — выслушать проблемы талантливых студентов, регулярно направлять их в рамках их идей и предложений», — отметили в Минвузе.

Предполагается, что руководители вузов и профессора будут работать индивидуально со студентами, «требующими особого внимания». Кроме того, намечено наладить диалоги руководства министерства со студентами. В настоящее время проводится предварительная работа по активизации академической и педагогической мобильности руководителей вузов и министерства.

Минвуз также затронул тему, входят ли другие вышеуказанные поручения в задачи вузов.

В частности, задача «систематического перехода к установке солнечных батарей, обеспечивающих электроэнергией вузы, за счёт собственных средств», в настоящее время выполняется вузами, министерство регулярно публикует дайджест в этом направлении.

«Это поручение направлено на решение актуальной глобальной проблемы — дефицит энергии, а также создание условий для комфортного обучения и отдыха студентов», — отмечается в заявлении.

Другое поручение направлено на то, чтобы призвать студентов «быть более активными в СМИ, недопускать однобокий взгляд на события и реальность». «В данном случае защита чести системы означает не только положительные высказывания, но и выдвижение беспристрастного, обоснованного критического мнения», — пояснили в госоргане.

Поручение о «публикации коротких вдохновляющих рассказов для предупреждения пороков, зарождающихся в среде молодёжи», вырвано из контекста, считают в министерстве. В настоящее время Министерство высшего образования, науки и инноваций подготовило сборник таких историй, их публикация планируется на страницах и каналах вузов в социальных сетях.

Что касается «кодекса чести», то он подразумевает разработку предложений «по развитию символов и ценностей, объединяющих студентов и преподавателей каждого вуза и разработку направлений научных исследований». По мнению министерства, этот кодекс служит тому, чтобы студенты, педагоги, профессора и выпускники «гордились своими высшими учебными заведениями».

В ближайшие дни ожидается, что начнут деятельность Совет по образованию и науке и Общественный совет Министерства высшего образования, науки и инноваций.

«Социально-психологический портрет студента»





Комил Джалилов также опубликовал анкету о «социально-психологическом портрете студентов», который, по его словам, распространяется в вузах.

Анкета предназначена для сбора информации о ФИО, возрасте студента, адрес его проживания, школе, которую он окончил, о поведении, навыках и способностях, темпераменте, семейной среде, религиозном обучении и других. Документ подписывается тьютором группы и психологом вуза.

Эксперт попросил Министерство юстиции прокомментировать, насколько законно проводить такие опросы и делить студентов на категории.