Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20−21 февраля посетит Египет с официальным визитом, сообщила пресс-служба президента.

На переговорах с президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси будут обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах.

Состоится также обмен мнениями по международной и региональной повестке.

По итогам саммита предусматривается подписание ряда двусторонних документов.

Шавкат Мирзиёевв также проведёт встречу с руководителями египетских компаний и представителями бизнес-кругов.