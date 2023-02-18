Посольство Великобритании в Ташкенте и миссия Агентства США по международному развитию (USAID) в пятницу подписали партнёрское соглашение о совместной работе над проектами, направленными на поддержку малого бизнеса Узбекистана в сельскохозяйственной и текстильной отраслях. Подписи под документом поставили посол Великобритании Тим Торлоу и директор миссии USAIDМикаэла Мередит.

Как сообщила пресс-служба британского посольства, это первое соглашение о партнёрстве между сторонами, которое должно помочь большему количеству узбекистанских экспортёров максимально использовать преимущества Схемы торговли Великобритании для развивающихся стран (ранее известной как Всеобщая система преференций — GSP). Узбекистан был первой страной в мире, допущенной к преференциальной торговой схеме Великобритании, которая позволяет экспортировать 91% товаров из Узбекистана в Великобританию по нулевой тарифной ставке.

Фото: USAID Uzbekistan.

Проект, реализуемый на средства гранта правительства Великобритании, направлен на увеличение экспорта сельскохозяйственной и текстильной продукции в Великобританию, Европейский союз и другие страны. Он будет включать мероприятия по наращиванию потенциала и обучению в Самарканде, Бухаре, Намангане, Сырдарье и Каракалпакстане, в том числе обучение женщин оцифровке рисунков вышивки и поддержку в поиске покупателей для продажи вышитых текстильных изделий.

В рамках проекта местные фермеры и сельскохозяйственные компании будут также обучаться экологически безопасному использованию пестицидов и удобрений, методам производства и послеуборочной обработки, а также по безопасности пищевых продуктов и сертификации. Им будет оказана поддержка в увеличении продаж и выходе на новые экспортные рынки.

Кроме того, проект направлен на поддержку экспорта сублимированных фруктов и овощей, сертифицированных на международном уровне.