В текущем году в Узбекистане планируется ввести в эксплуатацию возобновляемые источники энергии (ВИЭ) общей мощностью 4300 МВт. Об этом говорится в постановлении президента Шавката Мирзиёева от 16 февраля об ускорении внедрения ВИЭ и энергосберегающих технологий в 2023 году.

2100 МВт из указанной мощности должно прийтись на крупные солнечные и ветровые электростанции, 1200 МВт — солнечные панели, устанавливаемые на зданиях и сооружениях объектов социальной сферы и хозяйствующих субъектов, а также домохозяйств, и 550 МВт — малые фотоэлектрические станции, сооружаемые предпринимателями.

Благодаря сооружению установок ВИЭ, переводу потребителей на альтернативную энергию и внедрение энергосберегающих технологий в этом году намечено произвести дополнительно 5 миллиардов кВт.ч электроэнергии и сэкономить 4,8 миллиарда кубометров природного газа.

Источники финансирования

На эти цели будут направлены средства в размере в общей сложности 15,4 млрд долларов США, в том числе средства инвесторов в рамках проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП) — 13,4 млрд долларов, кредиты коммерческих банков — 1,1 млрд долларов, собственные средства предприятий — 610 млн долларов, средства зарубежных финансовых организаций — 150 млн долларов и средства государственного бюджета в эквиваленте 100 млн долларов.

Постановлением утверждены перечни проектов строительства 27 солнечных и ветровых электростанций большой мощности на основе ГЧП в 2023 году и проектов подключения солнечных и ветровых электростанций большой мощности к сетям электропередачи.

Агентству стратегических реформ совместно с Министерством инвестиций, промышленности и торговли поручено до 1 июля обеспечить подписание договорённостей о привлечении средств международных финансовых организаций дополнительно в размере 2 млрд долларов на проекты развития ВИЭ и модернизации сетей электроэнергии.

В течение года планируется обеспечить установками ВИЭ малой мощности 20 тысяч объектов социальной сферы и государственных учреждений.

Кроме того, поддержан план установки солнечных панелей на зданиях и сооружениях 11 тысяч предпринимателей и строительства малых фотоэлектрических станций.

Создание компании «Яшил энергия»

Постановлением предусмотрено создание компании «Яшил энергия» («Зелёная энергия») по установке на зданиях и сооружениях объектов социальной сферы, государственных органов и других организаций, а также эксплуатации установок ВИЭ малой мощности.

Компании разрешено безвозмездно использовать соответствующие части зданий и сооружений госорганов и организаций на основе права аренды после установки на них установок ВИЭ за счёт собственных средств. При этом договоры аренды регистрируются в налоговых органах в установленном порядке.

Компания также сможет заключать прямые договоры по закупке установок ВИЭ и их запасных частей у отечественных и зарубежных производителей, установке и оказанию сервисных услуг данным установкам по результатам отбора наилучших предложений.