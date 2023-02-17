На прошедшей неделе повсеместно, кроме Каракалпакстана и Хорезмской области, временами прошли дожди, наиболее интенсивные в последние два дня. В предгорных и горных районах осадки в виде дождя и снега были сильными.

Как сообщил Узгидромет, по большей части страны дожди продолжатся и сегодня днём. По Каракалпакстану и Хорезмской области небольшие осадки возможны лишь в отдельных районах. По Бухарской и Навоийской областям слабый дождь пройдёт лишь в утренние часы.

Температура воздуха будет в пределах +5…+10 градусов, по северу 0…+5.

В субботу небольшие дожди пройдут лишь по юго-востоку Узбекистана. В воскресенье ожидается погода без осадков, местами будет туман.

Температура воздуха ночью будет в пределах ночью 0…+5 градусов, местами опустится до -2, а днём воздух прогреется до +7…+12 градусов.

В столице в пятницу временами дождь, в выходные — без осадков. Ночью и утром возможен туман. Температура ночью будет 0…+3 градуса, днём в субботу — +8…+10, в воскресенье — +10…+12 градусов.

В горах и предгорьях Узбекистана 17−18 февраля возможно прохождение селепаводковых явлений, сохранится лавинная опасность.

«Снег находится в неустойчивом состоянии, будьте очень осторожны, выезжая в горы», — предупредили синоптики.